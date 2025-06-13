Devlet Bahçeli: 'Kriz ve kaos sarmalının nihai hedefi Türkiye'dir' - Son Dakika
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Devlet Bahçeli: 'Kriz ve kaos sarmalının nihai hedefi Türkiye'dir'

Devlet Bahçeli: \'Kriz ve kaos sarmalının nihai hedefi Türkiye\'dir\'
13.06.2025 18:10
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İsrail'in İran'a saldırısı Ankara'da da en üst düzeyde değerlendiriliyor.

İsrail'in İran'a saldırısı Ankara'da en üst düzeyde değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X paylaşımında için "uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon" yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, uluslararası topluma da "küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir" çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise İsrail saldırısı için " Türkiye'ye verilmiş sinsi bir mesaj" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin, İsrail'in hedefinde olduğunu öne süren Bahçeli, "Kriz ve kaos sarmalının nihai hedefi Türkiye'dir" dedi.

Bahçeli "İsrail'in terörist yönetimi ülkemizin görüş menzilini kapatmak, terörsüz Türkiye hedefini baltalamak, bölgemizi karanlığa mahkum etmek için her fırsattan istifade etmenin peşindedir" dedi.

Yazılı açıklamasında Donald Trump yönetimine de seslenen Bahçeli, Washington yönetiminin tarihin ve insanlığın doğru yanında konumlanması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da İsrail saldırısını kınadı.

Özgür Özel, gelen davet üzerine 15 Haziran Pazar günü İstanbul'da Saadet Partisi'nin düzenleyeceği Filistin ile Dayanışma Mitingi'ne katılacağını söyledi.

"İsrail'i kınama mitingine gideceğiz" diyen Özel, hükümetten "en sert tepkiyi" beklediklerini ifade etti.

Silivri''de cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu da bir kınama mesajı yayımladı.

İmamoğlu "ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakerelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir" ifadelerini kullandı.

İsrail, 13 Haziran sabah saatlerinde İran'ın nükleer tesislerini ve üst düzey nükleer ve askeri yöneticilerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İran devlet medyası, ölü sayısının 70'in üzerinde olduğunu bildiriyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Devlet Bahçeli: 'Kriz ve kaos sarmalının nihai hedefi Türkiye'dir' - Son Dakika

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