Georgia'daki Dr. Jake Namjik Cho, uçuş sırasında bir kadını, cinsel organına dokunarak taciz etti. Cho'nun Maine'de bulunan sevgilisine evlenme teklifi etmek için gittiği belirtildi.
Cho, FBI'ya verdiği ifadede, kadının üst bacağını sıkmak istediğini, fakat karanlık ve gözlüğünün olmaması nedeniyle elinin kadının kasık bölgesine kaydığını iddia etti. Uçuş esnasında Cho'nun sürekli olarak kadına yanaştığı ve ona dokunduğu belirtildi. Kadın, Cho'nun ayağının kasık bölgesine değdiğini ve cinsel organına dışarıdan dokunduğunu iddia etti. Bu durum, Cho'nun hareketlerini bilerek ve kasıtlı olarak gerçekleştirdiği şüphesini uyandırdı.
Cho, yetkililere verdiği ifadede suçlamaları reddetti ve yanındaki kadınla hiç konuşmadığını, hatta ona dokunmadığını iddia etti. Ancak sonrasında, kadına uçuş sırasında dokunduğunu kabul etti fakat bunun cinsel bir amaç taşımadığını belirtti.
Cho, uçuş boyunca gerçekleşen bu olaydan dolayı utandığını ve ne yapacağını bilmediğini belirtti. Bu durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Delta Havayolları, uçuşlarında ve havaalanlarında her türlü suç faaliyetine karşı sıfır tolerans politikası olduğunu belirtti.
Son Dakika › Dünya › Doktor, uçakta yanında oturan kadının cinsel organına dokundu! Savunması yaptığı kadar skandal - Son Dakika