DSÖ, Türkiye\'ye 10 Milyon Dolarlık Bağışın Teşekkürünü İletti

Dünya

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), yatırım turu kapsamında DSÖ'ye 10 milyon dolar bağışta bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

DSÖ, Mayıs 2024'te başlatılan 'yatırım turu' kapsamında örgüte 10 milyon dolar bağışta bulunan Türkiye'ye teşekkür etti. Açıklamada, "DSÖ'nün Yatırım Turuna 10 milyon ABD Doları bağışta bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Desteğiniz, dünya çapında daha sağlıklı ve dirençli toplumlar inşa etme çabalarını güçlendiriyor" denildi.

Yatırım turu, 2025-2028 dönemi için DSÖ'nün temel çalışmaları kapsamında daha geniş bir bağışçı kitlesinden öngörülebilir ve esnek kaynakları harekete geçirmeyi amaçlıyor.