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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Tayvan-Çin geriliminden derin endişe duyuyoruz - Son Dakika
BBC

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Tayvan-Çin geriliminden derin endişe duyuyoruz

08.10.2021 06:01
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Tayvan-Çin geriliminden derin endişe duyuyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, BBC’ye verdiği mülakatta ABD’nin “Tayvan Körfezi’nde barışı tehdit eden eylemlerden derin endişe duyduğunu” söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, BBC'ye verdiği mülakatta ABD'nin " Tayvan Körfezi'nde barışı tehdit eden eylemlerden derin endişe duyduğunu" söyledi.

Sullivan'ın açıklamaları Çin'in bugüne kadar görülmemiş sayıda savaş uçağını dört gün üst üste Tayvan'ın hava sahasına göndermesinden sonra geldi.

Çin Tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor ve adayı kendisine ait olarak görüyor. Resmi adı Çin Cumhuriyeti olan Tayvan yönetimi de Çin'i tanımıyor ve Çin'in meşru temsilcisi olarak kendisini görüyor.

Pekin, Çin İç Savaşı'ndan sonra yaşanan bölünmeyi sonlandırmak için güç kullanma ihtimalini devre dışı bırakmıyor.

Perşembe günü Brüksel'de BBC Diploması Muhabiri James Landale'e konuşan Sullivan "İstikrarı bozan bu tür eylemler gördüğümüzde hem özel hem de kamusal alanda buna dair kaygılarımızı dile getirip karşı çıkacağız" dedi.

Sullivan ABD'nin Tayvan'ı savunmak için askeri bir adım atmaya hazır olup olmadığı sorusuna ise "Şunu söyleyeyim, böyle bir şeye ihtiyaç olmaması için bugünden adım atacağız" diye yanıt verdi.

Sullivan Rusya'nın enerji krizini istismar etmemesi gerektiğini de vurguladı.

Rusya'nın enerji konusunu daha önce siyasi bir silah olarak kullandığını belirten Sullivan, böylesi bir girişimin geri tepeceğini savundu.

Sullivan'ın Birleşik Krallık'a da bir uyarısı vardı.

Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile varılan Kuzey İrlanda Protokolü'nün kaldırılmasının "istikrara büyük zarar vereceğini" söyleyen Sullivan, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında bir sınır oluşturulması ihtimalinin ABD'de kaygı uyandırdığını belirtti.

'İran masaya dönebilir'

Sullivan İran ile 2015'te imzalandıktan sonra Trump tarafından yürürlükten kaldırılan ve nükleer anlaşma müzakerelerinin tekrar başlaması hakkında ise şöyle konuştu:

"İran'ın birkaç hafta içinde müzakerelere dönmeye hazırlandığı yönünde duyum aldık.

"Bu gerçekleşmezse müttefiklerimizle neler yapabileceğimizi görüşeceğiz.

"Gerçekleşirse de İranlıların masada ne kadar ciddi olduklarına, amaçlarının oyalayıp vakit kazanmak olup olmadığına bakacağız. Biz bu tür oyunlar oynamak istemiyoruz.

"İran'ın nükleer silah sahibi olmamasında kararlıyız. Bunun için elimizdeki tüm araçları kullanacağız."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Tayvan-Çin geriliminden derin endişe duyuyoruz

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Son Dakika Dünya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Tayvan-Çin geriliminden derin endişe duyuyoruz - Son Dakika Dünya

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