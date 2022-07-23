"Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü - Son Dakika
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"Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü

23.07.2022 12:26
"Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü

Dini ve efsanevi karakterler olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün "Dünyanın son evresi" olarak bilinen ve hicri 1000 senesinden sonraki zaman olarak adlandırılan dilimde ortaya çıkacağının ve bu zaman diliminin günümüze çok yakın olduğu iddiası ise duyanları korkutuyor.

İnsanoğlu, var olduğu günden bu yana dini ve efsanevi karakterlerin merak ediyor. Bu karakterler arasından bazıları ise diğerlerine göre biraz daha fazla merak ediliyor. İşte bu karakterlerden ikisi Yecüc ve Mecüc olarak bilinen iki efsanevi karakter. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacağı tarihle ilgili ise ilginç iddialar var.

BAZI KAYNAKLAR İKİ AYRI IRKA İŞARET EDİYOR

Yecüc ve Mecüc İslam bilginlerine göre kıyamet alametlerinden birisi olarak biliniyor. Bu varlıklar hakkında pek çok farklı görüş bulunuyor. Bazı alimler Yecüc ve Mecüc'ün iki ayrı ırk olduğunu söylerken bazı kaynaklarda ise onların Dabbet'ül Arz gibi yaratıklar olduğu öne sürülüyor.

HZ. İSA TARAFINDAN YOK EDİLECEKLER

Yecüc ve Mecüc'ün zorlukları aşarak gelecekleri ve yeryüzünde çeşitli fitneler çıkaracakları belirtiliyor. Ayrıca iblisin soyundan geldiği bilinen bu varlıkların Hz. İsa tarafından yok edileceği dile getiriliyor. Bazı din alimleri ise Yecüc ve Mecüc'ün hastalık ve ya virüs olma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtiyorlar.

AHİR ZAMANDA ORTAYA ÇIKACAKLAR İDDİASI

Yecüc ve Mecüc'ün tüm engelleri aşarak tepelerden ve dağ başından gelecekleri rivayet ediliyor. Bazı kaynaklarda ise Yecüc ve Mecüc'ün duvar ile örüldüğü söyleniyor. Kıyamet gününde ise duvarın yıkılarak bu varlıkların serbest kalacakları ifade ediliyor. Ayrıca Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacağı tarih olarak ise hicri 1000 senesinden sonraki zaman olarak adlandırılan 'ahir zaman' işaret ediliyor. Bu zaman dilimi 'dünyanın son evresi' anlamına da geliyor.

BİR UCU ŞAM'DA BİR UCU HORASAN'DA OLACAK

Yecüc ve Mecüc hakkındaki ilginç diğer bilgiler ise şu şekilde: "Yecüc Mecüc öylesine kalabalık bir topluluktur ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilirler. Hepsi birden tek bir insanın ölümü gibi ölecekler, öldüklerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer bulunamayacak. Bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler, Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye Gölü'nü de içeceklerdir."

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SON DAKİKA: "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü - Son Dakika
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