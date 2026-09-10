ECB faiz artışını ikinci kez yaptı, mevduat faizi yüzde 2,50'ye çıktı - Son Dakika
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ECB faiz artışını ikinci kez yaptı, mevduat faizi yüzde 2,50'ye çıktı

ECB faiz artışını ikinci kez yaptı, mevduat faizi yüzde 2,50\'ye çıktı
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Avrupa Merkez Bankası, artan enflasyon baskıları nedeniyle ana faiz oranlarını 25 baz puan artırarak mevduat faiz oranını yüzde 2,50'ye yükseltti. Banka, Avro Bölgesi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,9'a indirdi.

AVRUPA Merkez Bankası, artan enflasyon baskıları nedeniyle ana faiz oranlarını 25 baz puan artırarak mevduat faiz oranını yüzde 2,50'ye yükseltti.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, bu yıl ikinci kez faiz artışına gidilerek temel faiz oranlarının 25 baz puan yükseltildiği duyuruldu. Alınan kararla birlikte bankanın para politikasını yönlendirdiği mevduat faiz oranı yüzde 2,50'ye çıkarılırken, ana refinansman faiz oranı yüzde 2,65'e, marjinal borçlanma faiz oranı ise yüzde 2,90 seviyesine yükseltildi.

Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon baskısı oluşturmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ortalama enflasyon beklentisinin 2026 yılı için yüzde 3, 2027 için yüzde 2,5 ve 2028 için yüzde 2,1 olarak öngörüldüğü aktarıldı. ECB, Avro Bölgesi için 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 0,9'a, 2027 tahminini ise yüzde 1,4'e revize etti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ECB faiz artışını ikinci kez yaptı, mevduat faizi yüzde 2,50'ye çıktı - Son Dakika

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