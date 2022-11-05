Elon Musk'ın Twitter gelirlerine aktivist darbesi! Bazı markalar reklam vermeyi durdurdu - Son Dakika
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Elon Musk'ın Twitter gelirlerine aktivist darbesi! Bazı markalar reklam vermeyi durdurdu

05.11.2022 09:49
Elon Musk'ın Twitter gelirlerine aktivist darbesi! Bazı markalar reklam vermeyi durdurdu

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından aktivist gruplar, bazı markalara baskı yaparak şirkete reklam vermemelerini sağladı. Musk ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twittir'ı satın alma işlemlerini tamamlamıştı. Yeni patrona karşı harekete geçen aktivistler, yaptıkları hareket ile Musk'ın gelirlerine büyük darbe vurdu.

MARKALARA REKLAM VERMEYİ DURDURDU

ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti. General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı açıklanmıştı.

"GELİRLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Musk ise yaptığı açıklamada, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu" ifadelerini kullandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK EDİYORLAR"

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Musk Twitter'i satın alma nedenini "insanlığa hizmet" olarak açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın Twitter gelirlerine aktivist darbesi! Bazı markalar reklam vermeyi durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın Twitter gelirlerine aktivist darbesi! Bazı markalar reklam vermeyi durdurdu - Son Dakika
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