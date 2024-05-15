Erdoğan, suç örgütü soruşturmasında açığa alınan Emniyet görevlileriyle ilgili mesajlar verdi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında başlatılan soruşturmada üst düzey üç Emniyet görevlisinin açığa alınmasıyla ilgili üstü kapalı mesajlar verdi.

Dün gece Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Beştepe'ye çağıran Erdoğan, bugün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine asla fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını soruyoruz. Ülkeye ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Savcılarımız titizlikle soruşturuyor, yargımıza güvenelim

AKP Meclis Grup Toplantısı öncesi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Devam eden soruşturmalar, devam eden kovuşturmalar, devam eden yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar, tüm boyutlarıyla titizlikle araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. O nedenle yargımıza güvenelim" dedi.

Bakan Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin ve yanlış yapanın üzerine gideceğini söyledi.

Tunç, soruşturmaların, kovuşturmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ taktikleriyle kurulan tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmada açığa alınan 3 polisin ardından dile getirilen "komplo" ve gizli tanık iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi.

Yerlikaya ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "ortada birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu" söylemişti.

Bahçeli, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" demişti.

Ne olmuştu?

Ayhan Bora Kaplan ve ekibi 7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı.

Kaplan, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13’ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, Kaplan ile görüştüğünü doğruladı ama ondan hediye olarak lüks bir villa ile otomobil aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili olarak MİT’ten özel rapor istediği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianame 17 Ocak'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında ''suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''kasten adam öldürme'', ''nitelikli kasten adam öldürme'', 'kasten yaralama'', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''nitelikli yağma'', ''eziyet', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''suç üstlenme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası istendi.

Soruşturmada adı geçen 26 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası ortaya atılan bazı iddialar çerçevesinde ön soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrası açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Bakanlık, iddialarla ilgili olarak müfettiş atandığını da açıkladı:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir."