Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

10.06.2022 16:38

Karabağ'ları işgal eden ancak büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir gazetecinin "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği "Evet, evet, Türküm" yanıtı ile adından söz ettirdi.

Azerbaycan'a ait Karabağ'ı ve çevresindeki toprakları işgal eden Ermenistan, 2020'de büyük bir yenilgiye uğradı. Savaşın sonunda, Ermenistan ordusu büyük kayıplar verdi. Yüzlerce tank, top ve askeri araç kaybeden Ermeni ordusu, kayıplarının yerini dolduramadı.

İSTİFASI İSTENİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ateşkes antlaşması imzaladı ve işgal ettiği toprakların tümünden geri çekildi. Bu hezimet sonrası Ermenistan karıştı. Son 2 senedir aralıklarla sokağa çıkan halk, Paşinyan'dan istifa etmesini istedi.

"TÜRK MÜSÜNÜZ?" SORUSUNA YANIT: EVET TÜRKÜM

Savaşın çözüm olmadığını belirten Nikol Paşinyan, şimdi de her fırsatta Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade ediyor. Barıştan yana olduğunu söyleyen ve ilişkilerin düzelmesini isteyen Paşinyan, bu tavrı nedeniyle kendisine muhalif olan isimler tarafından "Türk" olarak adlandırıldı. Son olarak Ermeni bir gazeteci Paşinyan'a "Türk müsünüz?" sorusunu yöneltti. Paşinyan ise bu soruya "Evet, evet, Türküm." diyerek yanıt verdi.

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Nikol Paşinyan, Ermenistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Türk müsünüz?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti - Son Dakika


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