Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor - Son Dakika
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Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor

15.04.2022 20:36

Sınırında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya, diğer ülkeleri de üye olmaması konusunda uyarırken Rusya'ya komşu Finlandiya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşının çıkış nedenlerinden biri olan NATO üyeliği talebi İsveç ve Finlandiya tarafından da sık sık dillendirilirken konuyla ilgili Finlandiya'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

"HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi. Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"PUTİN'İN SALDIRGANLIĞINA CEVAP VERİLMESİ GERKİYOR"

Tuppurainen, Rusya'nın sebepsiz yere başlattığı Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenliği için bir "uyarı" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığına cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA: OLUMSUZ SONUÇLAR YARATACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.

"HAZIRLIK YAPMALIYIZ"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı. NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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Finlandiya, Ukrayna, İsveç, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor - Son Dakika


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