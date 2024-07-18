Floransa'da Turistin Bacchus Heykeline Müstehcen Pozları Tepki Çekti - Son Dakika
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Floransa'da Turistin Bacchus Heykeline Müstehcen Pozları Tepki Çekti

İtalya'nın Floransa kentinde bir turistin, Roma'nın şarap tanrısı Bacchus heykeline tırmanarak 'müstehcen' pozlar vermesi sosyal medyada infial yarattı. Fotoğraflar hızla yayılırken, bazı kullanıcılar turistin tutuklanmasını talep etti. Floransa'nın kültürel mirasını tanıtan bir vakfın başkanı ise bu tür davranışlara sıkı denetim ve yüksek para cezaları uygulanması gerektiğini savundu. Floransa, turist akınından şikayetçi olan bir şehir ve turistlerin sanat eserlerine saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

18.07.2024 07:44
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İtalya'nın Floransa kentinde bir turistin, Roma'nın şarap tanrısı Bacchus heykeline tırmanarak 'müstehcen' pozlar vermesi tepkiye neden oldu.

'Welcome to Florence' adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğrafta turistin heykeli öptüğü, diğer fotoğraflarda ise cinsel pozlar verdiği görülüyor.

Heykel, 16. yüzyılda Giambologna tarafından yapılan ve Bargello müzesi yakınlarında bir galeride tutulan orijinal Bacchus heykelinin bir replikası.

Hızla yayılan fotoğraflar sosyal medyada infial yaratırken, bazı kullanıcılar turist kadının tutuklanmasını bile talep etti.

Bir kullanıcı ise, "Bu, Floransa'nın yıllar içerisinde Disneyland'a çevrilmeye çalışılmasının sonucu" yorumunu yaptı.

İtalya'nın kültürel mirasını tanıtan Confcultura adlı vakfın başkanı Patrizia Asproni, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "kabalık ve barbarlık gösterisinin" sürekli tekrarlandığını, bunun nedeninin ise "herkesin istediğini yapmayı kendisine hak görmesi ve bunun cezasız kalması" olduğunu dile getirdi.

Asproni, bu gibi davranışlarla ilgili olarak " Singapur modelinin", yani "sıkı denetim, yüksek para cezaları ve sıfır toleransın" benimsenmesi gerektiğini savundu.

Floransa şehrinin arkeoloji ve güzel sanatlar yetkilisi Antonella Rinaldi, "Turistlere kapımız açık ancak herkes ister orijinali ister replikası olsun buradaki sanat eserlerine saygı göstermeli" dedi.

Floransa dünyanın önde gelen turist adreslerinden birisi.

2023'te yalnızca Haziran- Eylül ayları arasında yaklaşık 1,5 milyon kişi şehri ziyaret etti. Şehrin nüfusu ise 382 bin civarında.

Şehir sakinleri turist akınından şikayetçi. Özellikle yaz aylarında Floransa'nın geniş caddelerinde turistlerin izdiham yaratmasına karşı adım atılmasını isteyen çok sayıda kişi var.

"Fazla turizm" dünyada bazı kentlerin önemli gündemlerinden birisi haline geldi. Şehir yönetimleri ise turistlere kapıyı kapatmadan uygun çözümlerin nasıl geliştirilebileceğini bulmaya çalışıyor.

Geçen ay Barcelona şehrinde belediye başkanlığı, turistlerin kısa dönemli ev kiralamalarının beş yıl içerisinde yasaklanması planını açıkladı.

İtalya’nın Venedik kenti, aşırı turizmle mücadele amacıyla günübirlik girişleri ücrete bağladı. Dünyada bir ilk olan uygulama 25 Nisan'da başladı. İlk gün 15 bin 700 kişi 5'er euro ücret ödeyerek kente girebildi.

Gelecek Haziran ayından itibaren de 25 kişinin üzerindeki turist gruplarının kente girişinin yasaklanması planlanıyor.

Nisan ayında İspanya’nın Kanarya Adaları’nda düzenlenen bir protestoda turistlere karşı taşınan bir pankartta, “Topraklarıma saygı duyun” yazıyordu.

Yaz ayları yaklaştıkça Barcelona, Malaga ve Atina gibi Avrupa’da turistlerin gözdesi olan diğer şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

Bu protestolarda genelde turistlerden kültürlerine saygı duymaları, doğayı korumaları, sahilde içki şişelerini bırakmamaları gibi taleplerde bulunuluyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Floransa'da Turistin Bacchus Heykeline Müstehcen Pozları Tepki Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Floransa'da Turistin Bacchus Heykeline Müstehcen Pozları Tepki Çekti - Son Dakika
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