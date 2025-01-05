ALMANYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Havalimanı sözcüsü, bugün planlanan 1090 uçuştan 120'sinin iptal edildiğini belirtti.
Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada ise bugün seyahat edeceklerin uçuşlarıyla ilgili hava yolu şirketlerine danışmaları ve havalimanındaki bekleme süresi nedeniyle ekstra zaman ayırmaları önerildi.
Son Dakika › Dünya › Frankfurt Havalimanı'nda 120 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
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