Fransa'da emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve protestolar yapılacak - Son Dakika
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Fransa'da emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve protestolar yapılacak

Fransa'da emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve protestolar yapılacak

05.06.2023 14:38

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma karşı yarın ülke çapında yapılacak kitlesel grev ve protestolara yurt dışından yabancıların katılacağı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Gösteri ve grevlere bir milyondan fazla kişinin katılması öngörülüyor.

Fransa, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma karşı yarın ülke çapında yapılacak kitlesel grev ve protestolara yurt dışından yabancıların katılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istihbarat servisinin yarınki gösterilere yurt dışından aşırı solcuların katılmasını beklediğini belirtti.
Bu kişilerin göstericilerin kortejlerine katılmalarını önlemek ve gerektiğinde gözaltına alınmalarını kolaylaştırmak için 17 idari yasak uygulamaya koyduklarını aktaran Darmanin, güvenliği sağlamak adına 4 bini başkent Paris'te olmak üzere ülke çapında 11 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini ifade etti.
Gösteri ve grevlere bir milyondan fazla kişinin katılması öngörülüyor.
Emeklilik reformu
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.
Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
Fransa'da kitlesel protestolar ve yoğun muhalefete rağmen Parlamentoda oylamadan kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı da 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

Kaynak: AA
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