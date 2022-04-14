Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar - Son Dakika
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Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar

14.04.2022 19:27

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Macron'un karşısındaki aşırı sağcı aday Marine Le Pen, katıldığı toplantıda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Elinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Le Pen'in kalple çevrili fotoğrafı bulunan bir protestocu yerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, Fransa'nın başkenti Paris'te dış politika konulu basın toplantısı düzenledi.

KALPLE ÇEVRİLİ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen'in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen'i protesto etti. Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

"PUTİN'İN GÜÇLÜ BİR ORTAĞI OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTEDİK"

Aktivist grup İbiza kolektifi üyesi olduğu öğrenilen protestocu olay sonrası yaptığı açıklamada, "Biz sadece Marine Le Pen'in diplomasisinin diktatörlerden memnun olduğu gerçeğini görünür kılmak ve onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir ortağı olduğunu hatırlatmak istedik. Çok hızlı oldu, hiç direnmedim ve güvenlik görevlisinin de bunu beklemediğini düşünüyorum. Kafam yere çarptı, hala başım ağrıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Le Pen protestosu! Kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar
Marine Le Pen.

LE PEN: SEÇİLİRSEM NATO'DAN ÇEKİLECEĞİM

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısındaki aşırı sağcı aday Marine Le Pen, seçilmesi halinde ülkesinin NATO'nun askeri kanadından çekileceğini söylemişti. Le Pen bugün düzenlediği basın toplantısında "Rusya- Ukrayna savaşı bitip barış anlaşması yapılır yapılmaz NATO ile Rusya arasında stratejik bir yakınlaşmanın yürütülmesi çağrısında bulunacağım" dedi.

Rusya ile daha iyi ilişkiler kurulmasının Moskova'nın Pekin ile daha yakın hale gelmesini önleyeceğini savunan Le Pen "Bu Fransa ve Avrupa'nın ama bence ABD'nin de çıkarınadır" diye konuştu. Fransa'nın 1966'da NATO'nun askeri kanadından çekilme hamlesini yineleme niyetini de açıklayan Le Pen "Askerlerimizi ne bütünleşik NATO komutanlığına ne de gelecekteki Avrupa komutanlığına sevk edeceğim. Başkan seçilirsem NATO ortak komutanlığından ayrılacağım ancak 5. maddeden vazgeçmeyeceğim" demişti.

"KIRIM'LA İLGİLİ AÇIKLAMAMIN ARKASINDAYIM"

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, BFM TV'ye yaptığı açıklamada ise Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak gördüğüne ilişkin sözlerinin arkasında olduğunu ve Ukrayna'ya girişinin yasaklanmasının bu fikrini değiştirmeyeceğini söylemişti. Sputnik'in aktardığına göre Le Pen, "Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun bir parçası olduğu şeklindeki açıklamamın arkasındayım, çünkü orada bir referandum yapıldı. Şu anda Kiev'e gitmek istemezdim. Ukraynalıların, cumhurbaşkanı seçilmem halinde ülkeye giriş yasağımı kaldırmaları mantıklı olurdu. Açıklamalarımdan dolayı pişman değilim, tarih yeniden yazılmaz. Kırım'da bir referandum yapıldı. Kırım, 26 yıl boyunca Ukrayna'nın bir parçası olarak kaldı. Ancak ondan önce Rusya'ya aitti ve orada yaşayanlar Rusya ile birleşmek istediler" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: İHA

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