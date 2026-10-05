Fransa'da protestolarda 78 eğitim çalışanı yaralandı, 500 lisede dersler durdurulacak - Son Dakika
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Fransa'da protestolarda 78 eğitim çalışanı yaralandı, 500 lisede dersler durdurulacak

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Fransa\'da protestolarda 78 eğitim çalışanı yaralandı, 500 lisede dersler durdurulacak
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Fransa'da öğrenci protestoları polisle çatışınca güvenlik gerekçesiyle 500 lisede eğitim tamamen veya kısmen durdurulacak. Eğitim Bakanı Geffray, protestolarda 78 eğitim çalışanının yaralandığını, 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığını bildirdi.

(ANKARA) - Fransa'da eğitim koşullarına karşı başlayan öğrenci protestolarının polisle çatışmalara dönüşmesinin ardından, güvenlik gerekçesiyle 500 lisede eğitimin tamamen veya kısmen durdurulacağı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, geçen ay protestoların başlamasından bu yana 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığını bildirdi.

Fransa'da eğitim koşullarına karşı başlayan ve geçen aydan bu yana ülke geneline yayılan öğrenci protestolarının ardından, yüzlerce lisede eğitime ara verildi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, "Cuma günü 400 ila 500 lisede dersler askıya alınmıştı. Pazartesi günü de muhtemelen aynı sayıda olacak ancak derslere kısmi ve kademeli bir dönüş olacak" dedi.

Geffray, güvenlik koşullarının sağlanamadığı okullarda derslerin tamamen veya kısmen askıya alınacağını bildirdi.

Paris'te başlayan ve Montpellier, Nantes ile Marsilya dahil diğer kentlere yayılan gösterilerde öğrenciler, öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar ve kötü durumdaki okul binalarına tepki gösteriyor.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, cuma günü ülkedeki 3 bin 700 okuldan 735'inin protestolardan çeşitli şekillerde etkilendiğini açıkladı.

Eğitim Bakanı Geffray, protestolarda 78 eğitim çalışanının yaralandığını belirtirken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez cuma günü 1.747 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Medyaya göre, protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısı 5 bini aşarken, bunların yaklaşık yüzde 85'ini reşit olmayan protestocular oluşturuyor. Protestoları organize eden öğrenci örgütleri hükümetin "somut önlemler" almadığını belirterek gösterilerin salı günü de sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
GüvenlikFransaEğitimDünyaSon Dakika

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