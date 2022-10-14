Kuzey Akım üzerinden Almanya'ya gelen doğal gazın kesilmesi üzerine 'Avrupa dayanışması kapsamında' Fransa'dan Almanya'ya doğal gaz akışı başladı. GRTgaz, dün yaptığı açıklamada "13 Ekim 2022 tarihinden itibaren GRTgaz, gazın Almanya'ya Obergailbach bağlantı noktasından (Moselle) taşınmasını sağlamaktadır" denildi. Gelen gazın Almanya'nın günlük ihtiyacının yaklaşık yüzde 2'sine tekabül ediyor.

Kaynak: DHA

Almanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Fransa'dan Almanya'ya 'dayanışma' kapsamında doğal gaz gönderimi başladı - Son Dakika

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