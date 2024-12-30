Gazze'de 27 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Dünya

(ANKARA) - Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında son 24 saat içinde 27 kişinin öldüğünü ve 7 Ekim 2023'ten beri İsrail-Hamas savaşında ölenlerin sayısının 45 bin 541'e ulaştığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında son 24 saat içinde 27 kişinin öldüğünü ve savaşta ölenlerin sayısının 45 bin 541'e ulaştığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından sonra çıkan İsrail ve Hamas arasındaki 14 aydan fazla süren savaşta en az 108 bin 338 kişinin yaralandığını belirtti.