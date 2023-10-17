İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurduğu an ortaya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurduğu kanlı saldırı anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

HASTANE SALDIRISINDA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alan İsrail, savaş suçlarına yenisini ekledi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları El-Mamedani Hastanesi'ni hedef aldı. En az 500 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Trajedinin ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edilirken, İsrail'in hastaneyi vurma anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğu, patlamadan sonra hastaneyi alevlerin kapladığı görüldü.