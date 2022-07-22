Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı - Son Dakika
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Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı

22.07.2022 10:03

Meksika'da 35 yaşındaki bir kadın bayıltıldıktan sonra vahşice yakılarak öldürüldü. Ülkedeki kadınlar sokaklara çıkarak yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi.

Meksika'da bayıltıldıktan sonra bir parkta yakılan 35 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Zapopan şehrinde öldürülen Luz Raquel Padilla'nın cinayeti Meksika'da kadına karşı şiddetin tepki çeken son örneği oldu.

GÜNDE ORTALAMA 10 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

Meksika'da geçen yıl 1004 kadın öldürüldü. Bu sayı ülke tarihinin en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçerken, yetkililer tarafından açıklanan ayrı bir veride ise günde ortalama 10 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİNİ TWİTTER'DAN PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Padilla'nın Mayıs ayında, yaşadığı binaya çizilen ve "Seni canlı canlı yakacağım" diyen duvar yazısını Twitter hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Padilla ayrıca attığı tweetin altına, "Bana ya da aileme bir şey olacağı korkusuyla daha ne kadar yaşamak zorundayım? Diğer yandan zarar vermekle tehdit eden kişi ise daha çok zarar verme potansiyeliyle özgür bir şekilde şehirde dolaşıyor" notunu düşmüştü.

KADINLAR SOKAĞA İNDİ

Yaşanan acı olay sonrası Meksika'da yaşayan kadınlar protesto için sokağa indi. Hem artan kadın cinayetlerini hem de Padilla'nın vahşice öldürülmesine tepki gösteren kadınlar adalet beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: BBC

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SON DAKİKA: Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı - Son Dakika
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