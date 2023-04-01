Türkiye'yi hedef alan seçim vaadi gündem olmuştu! Miçotakis'in kamera karşısına geçtiği nokta sözleri kadar dikkat çekti - Son Dakika
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Türkiye'yi hedef alan seçim vaadi gündem olmuştu! Miçotakis'in kamera karşısına geçtiği nokta sözleri kadar dikkat çekti

01.04.2023 17:32

Genel seçimler için kampanya yürüten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. Miçotakis'in, açıklamalarını Türkiye sınırındaki duvarın önünde yapması dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Yunanistan'ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti. Miçotakis ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. Gazetecilere açıklamalarını, Türkiye sınırındaki çelik duvarın önünde yapan Miçotakis, 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 12 ay içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını belirtti.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'yi hedef alan seçim vaadi gündem olmuştu! Miçotakis'in kamera karşısına geçtiği nokta sözleri kadar dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi hedef alan seçim vaadi gündem olmuştu! Miçotakis'in kamera karşısına geçtiği nokta sözleri kadar dikkat çekti - Son Dakika
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