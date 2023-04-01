Türkiye'yi hedef alan seçim vaadi gündem olmuştu! Miçotakis'in kamera karşısına geçtiği nokta sözleri kadar dikkat çekti

Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Cumhur İttifakı'ndan geldi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Anayasa'nın 57. ve 125. maddesi çok açık, ücretsiz yapacağız

Sözler tutulmadı! Gecede toplanan ile hesaba aktarılan para arasındaki fark dağlar kadar

Bu kez Erdoğan'dan Akşener'e bir tavsiye var

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Yunanistan'ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti. Miçotakis ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. Gazetecilere açıklamalarını, Türkiye sınırındaki çelik duvarın önünde yapan Miçotakis, 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 12 ay içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını belirtti.