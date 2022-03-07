Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!

07.03.2022 14:26
Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'daki halka yardım etmek isteyen insanlar, konaklama uygulaması Airbnb'ye başvuruyor. Kalmayacakları evleri kiralayan yardım severler, bu şekilde Ukraynalı vatandaşlara maddi destek sağlamış oluyor.

Sosyal medyada örgütlenen dünyanın dört bir yanındaki yardımseverler, Ukraynalıların Airbnb'deki odalarını kiralayarak hiç kalmayacakları evlere para veriyor. Bu sayede Ukraynalılara maddi destek sağlanıyor.

EV SAHİPLERİNE TOPLAM 1,9 MİLYON DOLAR GİTTİ

Airbnb, ülkede yapılan gecelik rezervasyon sayısının 2-3 Mart'ta 61 bin 406'ya ulaştığını bildirdi. Şirketin kurucularından Brian Chesky, ev sahiplerine toplamda 1,9 milyon dolar gittiğini duyurdu. Rezervasyonların yarısından fazlasının ABD'lilere ait olduğu açıklandı. Birleşik Krallık'taki kullanıcıların rezervasyon sayısı 8 bini geçti. Kanadalılar ise yaklaşık 3 bin rezervasyon yaptı. Airbnb CEO'su Chesky, "Topluluğumuzdan harika bir fikir. Teşekkür ederim" dedi.

Başkent Kiev'de yaşayan Volodimir Bondarenko, evinin yatak odasını Airbnb'de kiralıyor. 36 yaşındaki adam, CNN International'a cuma yaptığı açıklamada gün içerisinde 10'dan fazla rezervasyon aldığını söyledi. Bondarenko, parayı yardıma ihtiyacı olan kişiler için kullanmayı planladığını ifade etti.

KİEV'DE İKİ GECELİK REZERVASYON YAPTI

ABD'nin New York kentinde yaşamını sürdüren Anne Margaret Daniel, sosyal medyada gördüklerinden sonra harekete geçtiğini belirtti. Kiev'de iki gecelik rezervasyon yaptırdığını kaydeden Daniel, ev sahibine şu mesajı gönderdi: ''Umarım güzel daireniz de siz de güvendesinizdir. Bu korkunç savaşın sona ermesini ve Ukrayna'nın güvenli olmasını umuyorum. Bir gün gelip sizi göreceğim.''

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yardımseverleri kandırabilecek kişilere karşı uyarılarda bulundu. Platformda sahte ilanlara dikkat edilmesi istendi.

YORUMLAR
500
Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız

Ukrayna, Rusya, Savaş, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor! - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:42:38. #1.13#
SON DAKİKA: Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement