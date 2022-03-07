Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor! - Son Dakika

Sosyal medyada örgütlenen dünyanın dört bir yanındaki yardımseverler, Ukraynalıların Airbnb'deki odalarını kiralayarak hiç kalmayacakları evlere para veriyor. Bu sayede Ukraynalılara maddi destek sağlanıyor.

EV SAHİPLERİNE TOPLAM 1,9 MİLYON DOLAR GİTTİ

Airbnb, ülkede yapılan gecelik rezervasyon sayısının 2-3 Mart'ta 61 bin 406'ya ulaştığını bildirdi. Şirketin kurucularından Brian Chesky, ev sahiplerine toplamda 1,9 milyon dolar gittiğini duyurdu. Rezervasyonların yarısından fazlasının ABD'lilere ait olduğu açıklandı. Birleşik Krallık'taki kullanıcıların rezervasyon sayısı 8 bini geçti. Kanadalılar ise yaklaşık 3 bin rezervasyon yaptı. Airbnb CEO'su Chesky, "Topluluğumuzdan harika bir fikir. Teşekkür ederim" dedi.

Başkent Kiev'de yaşayan Volodimir Bondarenko, evinin yatak odasını Airbnb'de kiralıyor. 36 yaşındaki adam, CNN International'a cuma yaptığı açıklamada gün içerisinde 10'dan fazla rezervasyon aldığını söyledi. Bondarenko, parayı yardıma ihtiyacı olan kişiler için kullanmayı planladığını ifade etti.

KİEV'DE İKİ GECELİK REZERVASYON YAPTI

ABD'nin New York kentinde yaşamını sürdüren Anne Margaret Daniel, sosyal medyada gördüklerinden sonra harekete geçtiğini belirtti. Kiev'de iki gecelik rezervasyon yaptırdığını kaydeden Daniel, ev sahibine şu mesajı gönderdi: ''Umarım güzel daireniz de siz de güvendesinizdir. Bu korkunç savaşın sona ermesini ve Ukrayna'nın güvenli olmasını umuyorum. Bir gün gelip sizi göreceğim.''

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yardımseverleri kandırabilecek kişilere karşı uyarılarda bulundu. Platformda sahte ilanlara dikkat edilmesi istendi.