Guatemala'da şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Guatemala'da şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti

Guatemala\'da şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 25.09.2023 22:20

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da etkili olan şiddetli yağış, Las Vacas Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkında 6 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu. İtfaiye teşkilatı, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Guatemala'nın ülkeyle aynı isme sahip başkentinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de kayboldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkili olan şiddetli yağış taşkına neden oldu. Şiddetli yağış başkent Guatemala'daki Las Vacas Nehri'nde taşkına neden olurken, 6 ev sular altında kaldı. Yetkililer, taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

İtfaiye teşkilatından Sergio Cabanas yaptığı açıklamada, "Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var" dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - GUATEMALA

Kaynak: İHA

Orta Amerika, Guatemala, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guatemala'da şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Guatemala'da şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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