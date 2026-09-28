Güney Afrika\'da eğlence mekanı ve otomobile düzenlenen saldırılarda 31 kişi öldü

Güney Afrika'da eğlence mekanı ve otomobile düzenlenen saldırılarda 31 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Afrika'nın Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde düzenlenen üç silahlı saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Gauteng'in Carletonville kentindeki eğlence mekanı saldırısında 17, Cape Town'da 10, Khayelitsha'da otomobile yapılan saldırıda 4 kişi öldü.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde düzenlenen üç silahlı saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
EĞLENCE MEKANINA 8 SALDIRGAN ATEŞ AÇTI
Güney Afrika Polisi, Gauteng eyaletinin Carletonville kenti yakınlarındaki Wedela bölgesinde 8 saldırganın, uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla eğlence mekanına ateş açtığını duyurdu. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganların iki araçla olay yerinden kaçtıkları bildirildi.
CAPE TOWN'DA İKİ AYRI SALDIRI
Western Cape eyaletinin Cape Town kentinde ise sabah saatlerinde silahlı saldırganlar, bir eğlence mekanını bastı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Western Cape Polisi olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Cape Town kentinin Khayelitsha bölgesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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