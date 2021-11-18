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Gürcistan'da 18 gündür açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi - Son Dakika

Gürcistan'da 18 gündür açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi

18.11.2021 20:37
Gürcistan'da 18 gündür açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu güne kadar açlık grevini devam ettiren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili baygınlık geçirdi.

Başkent Tiflis'teki Gldani semtinde yer alan 18. hapishanenin hastanesinde bulunan Saakaşvili'nin avukatlarıyla görüşme yaparken birden baygınlık geçirdiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresince yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin sağlık durumunun şimdilik stabil olduğu belirtildi.

KISA SÜREDE KENDİNE GELDİ

Saakaşvili'nin durumuyla ilgili açıklama yapan hapishanedeki yoğun bakım doktoru ise Saakaşvili'nin tansiyon yükselmesi nedeniyle baygınlık geçirdiğini ama kısa bir müdahalenin ardından kendine geldiğini aktardı.

AVUKATLARIYLA GÖRÜŞÜRKEN BAYILDI

Saakaşvili'nin avukatlarından Beka Basilaia, yerel saat 18: 00 civarında Saakaşvili ile hapishanedeki randevu odasında görüşme yaparken eski Cumhurbaşkanının birden düştüğünü ve hapishane sağlık personeli tarafından sedyeyle yoğun bakım odasına taşındığını aktardı. Destekçileri, Saakaşvili'nin derhal donanımlı bir sivil hastaneye kaldırılmasını talep ediyor.

Gürcistan'da 18 gündür açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi

Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gürcistan'da 18 gündür açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Gürcistan'da 18 gündür açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi - Son Dakika
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