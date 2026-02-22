Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Sochi kentinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, deniz kıyısında yürüyen bir çift aniden gelen büyük dalgalarla sarsıldı.
Viral videolarda görüldüğü üzere erkek partner sahile ulaşmayı başarırken, kadın dalgalar tarafından denize sürüklendi ve bir daha görülemedi. Erkek, partnerini kurtarmak için çaresizce suya girse de başarılı olamadı ve kadın kayboldu.
Olayın yaşandığı gün, bölgede deniz koşullarının fırtınalı olduğu ve sahilin resmi olarak kötü hava nedeniyle kapalı olduğu aktarılıyor. Görüntülerde dalgaların çiftin dengesini bozduğu ve kadının akıntıyla açığa doğru sürüklendiği görülüyor.
Arama ekipleri olayın ardından hemen devreye girdi ancak aradan aylar geçmesine rağmen kadının izine ulaşılamadı.
