Hamas ve İsrail: Çatışmanın Karanlık Gölgesi

Hamas, bundan iki yıl önce İsrail'e saldırı planının son rötuşlarını yapıyordu. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin yönetilmesi gereken bir sorun olduğuna inanıyordu. Israrla asıl tehdidin İran olduğunu savunuyordu.

Netanyahu Hamas'a karşı söylemlerini sürdürüyordu ancak Katar'ın Gazze'ye para akıtmasına da izin vermişti. Bu, ona dış politikadaki asıl öncelikleri olan İran'la yüzleşme ve Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmenin bir yolunu bulma fırsatı vermişti.

Washington'da dönemin Başkanı Joe Biden ve yönetimi, Suudiler ile İsrailliler arasında bir anlaşmaya yakın olduklarına inanıyordu.

Bunların hepsi birer yanılsamaydı.

Netanyahu, Hamas'a 7 Ekim 2023'teki ölümcül saldırı için fırsat veren ordu ve güvenlik şefleriyle birlikte yaptığı hataların araştırılması amacıyla soruşturma başlatmayı reddetti.

Yahudiler ve Arapların Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki toprakların kontrolü için yüzyıllardır verdiği çatışma çözülememiş, kangrenleşmiş ve 1948 ile 1967'deki dönüm noktaları kadar önemli sonuçlara gebe bir savaşa dönüşmek üzereydi.

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana dönüşüm geçiriyor ve savaşın başlamasından yaklaşık iki yıl sonra Gazze'deki çatışma yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Bu, gazeteciler için haber yapmanın zor olduğu bir savaş oldu.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla gafil avlandılar ve o zamandan beri İsrail, Gazze'deki uluslararası gazetecilerin serbestçe haber yapmasını yasakladı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler kahramanca çalışmalar yaptı ve yaklaşık 200'ü görevlerini yaparken öldürüldü.

Ancak temel gerçekler ortada. Hamas, 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda bir dizi savaş suçu işleyerek çoğunluğu İsrailli sivillerden oluşan 1.200 kişiyi öldürdü. Hamas 251 kişiyi rehin aldı ve bunlardan muhtemelen 20'sinin hâlâ Gazze'de tutulduğu ve hayatta olduğu düşünülüyor.

Ve İsrail'in o tarihten bu yana bir dizi savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar var.

İsrail'in listesinde Gazze'deki sivillerin aç bırakılması, İsrail güçlerinin on binlerce masum insanı öldürdüğü askeri operasyonlar sırasında sivilleri koruyamaması ve İsrail'in karşı karşıya olduğu askeri riskle orantılı olmayan bir şekilde tüm kasabaların kasten yıkılması yer alıyor.

Netanyahu ve eski savunma bakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından tutuklama emriyle yargılanıyor. Masumiyetlerinde ısrar ediyorlar.

İsrail, Filistinlilere karşı soykırım yaptığını iddia eden Uluslararası Adalet Divanı'ndaki hukuki süreci de kınadı. İsrail, suçlamaları reddediyor ve bunların antisemitik "kan iftiraları" olduğunu iddia ediyor.

İsrail'in dostları tükeniyor. 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından kenetlenen müttefikler, İsrail'in Gazze'deki tutumuna tahammül edemiyor.

İsrail'in en önemli müttefiki Donald Trump'ın bile, İsrail lideri Netanyahu'nun Şam'ın bombalanması emrini vermesiyle şaşkınlığa uğraması ve Trump'ın da onaylayıp desteklediği Suriye'nin yeni rejimine saldırması nedeniyle sabrının tükendiği bildiriliyor.

İsrail'in diğer batılı müttefiklerinin sabrı aylar önce tükendi.

21 Temmuz'da, İngiltere, Avrupa Birliği'nin büyük bir bölümü, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın dışişleri bakanları, İsrail'in eylemlerini kınayan bir başka ortak bildiriyi imzaladı.

Açıklamada, Gazze'deki sivillerin çektiği acıları ve İsrail'in BM ve önde gelen küresel yardım kuruluşları tarafından kullanılan denenmiş ve güvenilir yöntemlerin yerini almak üzere başlattığı Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından yürütülen başarısız ve ölümcül yardım dağıtım sistemini sert ifadelerle anlattılar.

Açıklamada, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılar yeni bir boyuta ulaştı" denildi.

"İsrail hükümetinin yardım dağıtım modeli tehlikeli, istikrarsızlığı körüklüyor ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakıyor. Yardımların damla damla dağıtılmasını ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıdayı karşılamaya çalışan çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin insanlık dışı bir şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmesi dehşet verici.

"İsrail Hükümeti'nin sivil halka temel insani yardımı reddetmesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır."

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de ortak açıklamanın ardından Avam Kamarası'nda benzer bir dil kullanarak bir açıklama yaptı.

Güçlü sözlerin güçlü eylemlerle desteklenmesini isteyen iktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri için bu yeterli olmadı.

Bir milletvekili, hükümetin daha kararlı bir şekilde hareket etme konusundaki isteksizliğine "öfke" duyulduğunu söyledi.

Gündemlerinin ilk sırasında, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğu tarafından zaten yapılmış olan Filistin devletinin tanınması yer alıyor.

İngiltere ve Fransa ortaklaşa tanıma için görüştüler ancak şimdilik zamanın doğru olmadığına inanıyor gibi görünüyorlar.

İsrail Parlamentosu Knesset'in ekim ayına kadar sürecek yaz tatiline sadece birkaç gün kaldı.

Bu, Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese karşı çıkan koalisyonundaki aşırı milliyetçilerin güven oyu tehdidinden bir süreliğine kurtulacağı anlamına geliyor.

Ateşkes müzakereleri konusundaki isteksizliği, hükümeti düşürme tehditlerinden kaynaklanıyor. Netanyahu seçimde iktidarı kaybederse, 7 Ekim'deki hatalarının ve uzun süredir devam eden yolsuzluk davasının hesaplaşma günü ona doğru yaklaşacaktır.

Ateşkes daha olası görünüyor, Gazze'deki sivillerin ve uzun süredir Hamas'ın elinde rehin tutulan İsrailli rehinelerin hayatta kalma şansı artıyor.

Bunların hiçbiri çatışmanın sona ereceği anlamına gelmiyor. Savaş, durumu yeni bir boyuta taşıdı. Ancak ateşkes sağlanırsa, öldürmeden diplomasiye geçmek için yeni bir fırsat daha olacak.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.