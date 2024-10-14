Harris\'ten İsrail\'e Yardım Çağrısı

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'e, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin insani yardıma erişimini kolaylaştırmak için daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Harris, Birleşmiş Milletler'in (BM), yaklaşık iki haftadır Gazze'nin kuzeyine gıda girmediğini bildirdiğini vurgulayarak, "İsrail, ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı. Siviller korunmalı, yiyecek, su ve ilaca erişim sahibi olmalıdır. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.