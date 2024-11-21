Hava Kirliliği Egzamayı Artırıyor - Son Dakika
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Hava Kirliliği Egzamayı Artırıyor

Hava Kirliliği Egzamayı Artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliği yoğun olan bölgelerde yaşayan bireylerin egzama geliştirme olasılığı, kirliliğin daha az olduğu alanlardakilere göre iki kat daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

21.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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YENİ bir araştırmaya göre, hava kirliliği egzamaya neden olabilir.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde egzama görülme olasılığı artıyor. Yaklaşık 300 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, havada en küçük boyuttaki maddeler olarak bilinen partikül maddeye (PM 2,5) maruz kalanların, hava kirliliğinin daha az görüldüğü bölgelerde yaşayanlara kıyasla egzamaya yakalanma olasılığının iki kattan fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, küresel olarak hava kirliliği seviyelerinin arttığını ve kentsel nüfusun yüksek miktarda PM 2,5'e maruz kaldığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 90'ının zararlı madde içeren havayı soluduğunu ve kirliliğin, solunum sorunlarının ötesinde, sağlığı çok yönlü şekilde etkilediğini ifade ediyor.

Havada en küçük boyuttaki maddeler olarak bilinen 'PM 2,5'e bağlı 30 yaş üzeri ölüm sayısının, 2022 yılında 87 bine ulaştığını açıklayan uzmanlar, bunun 40 bininin kalp damar hastalıkları, 18 bininin ise solunum yolu hastalıkları nedeniyle meydana geldiğini söylüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hava Kirliliği Egzamayı Artırıyor - Son Dakika

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