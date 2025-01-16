ENDONEZYA'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.
Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD) yapılan açıklamada, Kuzey Maluku'ya bağlı Halmahera Adası'nın doğusundaki Ibu Yanardağı'nın patlama sırasında volkanik kül püskürttüğü bildirildi. Açıklamada, bölgede geçici tahliye noktalarının belirlendiği ve gerekli durumda bölge sakinlerini tahliye etmeye hazır olunduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin en yüksek düzeye çıkartıldığı ve halka dağa 4 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda çağrı yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Ibu Yanardağı'nda Patlama: Uyarı Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı - Son Dakika
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