İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı - Son Dakika
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Dünya

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
06.06.2025 19:33
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Avrupa Birliği, dünyaca ünlü İtalyan makarna devinin bazı ürünlerinde aşırı kurşun tespit edildiğini açıkladı. AB, tüketicilere "kullanmayın" çağrısı yaparken, Almanya'da söz konusu ürünler toplanmaya başladı. Barilla Türkiye ise yaptığı açıklamada, kurşun tespit edilen ürünlerin sadece Avrupa'da olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği, Almanya'da Barilla'nın bbazı makarna türlerinde yüksek miktarda kurşun tespit edildiğini açıkladı.

BARİLLA MAKARNA'DAN KURŞUN ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük makarna markaları arasında yer alan Barilla ile ilgili endişelendiren bir açıklama yaptı. Barilla'nın tam buğday kalem makarna ürünlerinde yüksek miktarda kurşun bulunduğunu belirten AB, tüketicilere "kullanmayın uyarısı yaptı.

ALMANYA'DA ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Açıklamada, özellikle Almanya'daki Kaufland ve Lidl zincirlerinden temin edilen partilerin risk taşıdığı ifade edilirken, Almanya'da ilgili ürünlerin toplanma süreci başladı. Barilla Türkiye de konuya ilişkin açıklama yaptı.

BARİLLA TÜRKİYE: ANILAN ÜRÜNLER SADECE AVRUPA'DA SATIŞA SUNULDU

Açıklamada, anılan ürünlerin sadece merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulduğu ifade edildi: Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır. Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.

"HAMMADDELERDE HERHANGİ BİR SORUNA RASTLANMADI"

Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir."

Avrupa Birliği, Barilla, Türkiye, Almanya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk:
    Biz barilla makarna yemiyoruz ,zaten.Ankara yetiyor ,bize...Bu bir reklam değildir... 5 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Bu markayı alanlar sözde sosyete geçinenler.. Maksat kalite değil pahalı diye.. 0 0 Yanıtla
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