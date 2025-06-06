Avrupa Birliği, Almanya'da Barilla'nın bbazı makarna türlerinde yüksek miktarda kurşun tespit edildiğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük makarna markaları arasında yer alan Barilla ile ilgili endişelendiren bir açıklama yaptı. Barilla'nın tam buğday kalem makarna ürünlerinde yüksek miktarda kurşun bulunduğunu belirten AB, tüketicilere "kullanmayın uyarısı yaptı.
Açıklamada, özellikle Almanya'daki Kaufland ve Lidl zincirlerinden temin edilen partilerin risk taşıdığı ifade edilirken, Almanya'da ilgili ürünlerin toplanma süreci başladı. Barilla Türkiye de konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, anılan ürünlerin sadece merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulduğu ifade edildi: Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır. Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.
Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir."
Son Dakika › Dünya › İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı - Son Dakika
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