İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı

22.11.2022 10:54

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polislerin fotoğraflarını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk polisi Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin" ifadelerini kullandı. Türkiye tarafından görevlendirilen 3 binden fazla polis, stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kişisel sosyal medya hesabından, "Türk Polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin…" notunu düşerek, Doha'da görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı

STADYUM VE OTELLERDEKİ OPERASYONLARA DESTEK OLACAKLAR

Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'da başlayan ve 21 Aralık'ta sona erecek 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

Bakan Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı

İLK KAFİLE 28 EYLÜL'DE GİTMİŞTİ

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin bir kısmı 28 Eylül günü başkent Doha'ya gitmişti.

Bakan Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı

TBMM'DE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Dünya Kupası'na çevik kuvvet de dahil olmak üzere polis gücü göndermesine ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara sahne olmuştu. CHP milletvekilleri "Dünya Kupası'nın jandarmalığını yapmaya göndereceğiniz polisimizin, askerimizin kılına zarar gelirse bunun hesabını bu millete veremezsiniz" diye tepki göstermişti.

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Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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