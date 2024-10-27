İİT, İsrail\'in İran Saldırısını Kınadı

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(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. İİT Genel Sekreterliği'nin açıklamasında, "İİT Genel Sekreterliği, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa maruz bırakacak her türlü tırmanmaya karşı tutumunu bir kez daha teyit etmiştir. Genel Sekreterlik uluslararası toplumu ve uluslararası aktörleri gerginliği azaltmak ve şiddet döngüsüne son vermek için çalışmaya çağırmıştır" denildi.

İİT, İsrail'in İran'a dünkü saldırısını kınadı. Teşkilatın Genel Sekreterliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İİT Genel Sekreterliği, egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. İİT Genel Sekreterliği, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa maruz bırakacak her türlü tırmanmaya karşı tutumunu bir kez daha teyit etmiştir. Ayrıca, uluslararası toplumu ve uluslararası aktörleri gerginliği azaltmak ve şiddet döngüsüne son vermek için çalışmaya çağırmıştır.

İİT Genel Sekreterliği, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının acilen ve derhal durdurulması yönündeki kararlı tutumunu ve çağrısını yinelemiştir."