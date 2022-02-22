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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir

22.02.2022 08:59

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgesini tanımasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'yı uyardı. Rusya'nın kararını kınayan başkan Minsk Anlaşmasının işlemez hale geldiğini ifade etti..

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmenin konusu Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı oldu. İki lider ayrıca 'barışın korunması talimatı' adı altında Putin'in bölgeye operasyon emrini de görüştü.

"İŞGAL ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BAŞLAYABİLİR"

Johnson görüşmede, önümüzdeki saatlerde ve günlerde işgalin mümkün olduğuna inandığını dile getirdi. Johnson ve Zelenskiy görüşmede, batı ülkelerinin işgal durumunda Ukrayna'yı desteklemesi ancak son ana kadar diplomatik çözüm yollarının aranması gerektiği vurgusu yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Rus işgali saatler içinde başlayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

KABİNE UKRAYNA GÜNDEMİYLE ACİL TOPLANACAK

İngiltere'de kabine, Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak. Başbakanlık Konutu 10 Numara, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını açıkladı.

"İNGİLTERE, RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti. Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız" demişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Rus işgali saatler içinde başlayabilir

NE OLDU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

"DÖKÜLEN BU KANLAR KİEV'DEKİ REJİMİN ELİNDE OLACAK"

Konuşmasında Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade eden Putin, sözlerinin sonunda nihai kararını açıklayarak "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir - Son Dakika Dünya


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