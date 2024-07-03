İngiltere'de Genel Seçimler Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de Genel Seçimler Yarın Yapılacak

İngiltere'de yapılacak genel seçimlerde İşçi Partisi anketlerde önde görünüyor. Seçimlerde 650 milletvekili seçilecek ve en fazla milletvekili çıkaran parti lideri başbakan olacak. İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Keir Starmer, başbakan olması halinde Türkiye ile ilişkilerin nasıl etkileneceği merak konusu.

03.07.2024 12:06
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(ANKARA) - İngiltere'de milyonlarca seçmen yarın yapılacak genel seçimlerde Birleşik Krallık'ın yeni hükümetini ve Avam Kamarası üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Kamuoyu yoklamalarına göre, muhalefetteki İşçi Partisi anketlerde yüzde 40 civarında destek bulurken, iktidardaki Muhafazakar Parti'ye destek yüzde 20 civarında kalıyor.

Seçmenler yarın, yerel seçim bölgelerini temsil eden 650 milletvekilini seçecek ve en fazla milletvekili çıkaran partinin lideri başbakan olacak.

Başbakan Rishi Sunak'ın Muhafazakar Partisi'nin kaybetmesine kesin gözüyle bakılırken merkez solda konumlanan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 14 yıl aradan sonra iktidara gelmesi bekleniyor.

Seçimlerde, Birleşik Krallık siyasetini geleneksel olarak domine eden İşçi Parti ve Muhafazakarların yanı sıra, Liberal Demokratlar, Reform Partisi, Yeşiller ve İskoç Ulusal Partisi de yarışıyor. Ancak Birleşik Krallık'ın çoğunlukçu seçim sisteminde küçük partilerin Parlamento'da temsil kazanmasını daha zor.

Ipsos'un son anketine göre İşçi Partisi yüzde 42, Muhafazakar Parti yüzde 19, Reform Partisi yüzde 15, Liberal Demokratlar yüzde 11, Yeşiller yüzde 7, İskoç Ulusal Partisi ise yüzde 3 dolaylarında desteğe sahip. Seçmen tercihlerini en çok etkileyen ilk üç etmen ise, sağlık sistemi düzenlemeleri, ekonomi ve göç politikası olarak sıralanıyor.

İşçi Partisi'nin Mayıs ayındaki yerel seçimlerde kazandığı zaferin ardından da, genel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti'yi yenilgiye uğratacağı yönündeki kanı güçlenmiş, Başbakan Rishi Sunak seçimleri erkene almıştı.

Başbakan olması beklenen İşçi Partisinin Genel Başkanı Keir Starmer kimdir?

İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde başbakan olacak olan Keir Starmer, 2020 yılında İşçi Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti.

İngiltere ve Galler'in eski başsavcısı 61 yaşında bir avukat olan Starmer Avrupa medyasında 'merkezci ve pragmatist' bir lider olarak nitelendiriliyor. Starmer'ın eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in belirgin sosyalist politikalarından uzaklaşmak ve parti içerisindeki bölünmeleri bastırmak için çaba gösteren bir lider olduğu söyleniyor. Kendisini eleştirenler ise Starmer'in 'heyecansız ve hırssız' bir lider olduğu görüşünde.

İşçi Partisi'nin İngiltere'de iktidara gelmesinin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceği de merak konusu. Partinin eski lideri Corbyn Türkiye'de iktidarı demokrasi ve insan hakları konularında sıkça eleştirse de Starmer'in Türkiye'ye karşı görünürde böyle bir pozisyonu bulunmuyor.

Kaynak: ANKA

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