İngiltere'de Kediyi Göle Fırlattılar: Sosyal Medyada Tepki Yağdı

İngiltere'de bir grup gencin metrelerce yükseklikten ellerindeki kediyi göle fırlattıkları görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bir genç elindeki kediyi göle fırlattı daha sonra kedinin boğulup boğulmadığını görmek için eğildiğini görülüyor.

'İğrenç' ve 'zalimce' ifadeleriyle etiketlenen video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, kediye suya fırlatan iki kişiye tepki gösterdi.

Birisi, "Umarım bu kişiler adlarıyla ifşa edilir ve iyi bir dayak yerler." dedi.

Bir başkası da aynı görüşteydi ve "Umarım biri bu küçük pisliği bulur ve onu fırlatır." dedi.

Bir üçüncü kişi, "Bu aslında hapis cezasını hak ediyor." dedi.

Dördüncü bir kişi, "Hayır, ağlamak üzereyim." dedi.

Polis, görüntülerdeki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.