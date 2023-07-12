İngiltere'de Kediyi Göle Fırlattılar: Sosyal Medyada Tepki Yağdı - Son Dakika
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İngiltere'de Kediyi Göle Fırlattılar: Sosyal Medyada Tepki Yağdı

12.07.2023 15:20

İngiltere'de bir grup gencin metrelerce yükseklikten ellerindeki kediyi göle fırlattıkları görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir genç elindeki kediyi göle fırlattı daha sonra kedinin boğulup boğulmadığını görmek için eğildiğini görülüyor. 'İğrenç' ve 'zalimce' ifadeleriyle etiketlenen video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, kediye suya fırlatan iki kişiye tepki gösterdi. Polis, görüntülerdeki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İngiltere'de bir grup gencin metrelerce yükseklikten ellerindeki kediyi göle fırlattıkları görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İngiltere'de Kediyi Göle Fırlattılar: Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Görüntülerde bir genç elindeki kediyi göle fırlattı daha sonra kedinin boğulup boğulmadığını görmek için eğildiğini görülüyor.

'İğrenç' ve 'zalimce' ifadeleriyle etiketlenen video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, kediye suya fırlatan iki kişiye tepki gösterdi.

Birisi, "Umarım bu kişiler adlarıyla ifşa edilir ve iyi bir dayak yerler." dedi.

Bir başkası da aynı görüşteydi ve "Umarım biri bu küçük pisliği bulur ve onu fırlatır." dedi.

Bir üçüncü kişi, "Bu aslında hapis cezasını hak ediyor." dedi.

Dördüncü bir kişi, "Hayır, ağlamak üzereyim." dedi.

Polis, görüntülerdeki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA: İngiltere'de Kediyi Göle Fırlattılar: Sosyal Medyada Tepki Yağdı - Son Dakika
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