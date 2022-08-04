İngiltere'de büyük tehlike! Sahiller zehirli engerek yılanlarıyla dolu - Son Dakika
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İngiltere'de büyük tehlike! Sahiller zehirli engerek yılanlarıyla dolu

04.08.2022 13:50
İngiltere'de büyük tehlike! Sahiller zehirli engerek yılanlarıyla dolu

İngiltere'de zehirli engerek yılanları sahile doldu. Bunun üzerine yerel meclis, turistleri ve ziyaretçileri yılanlara yaklaşmamaları ve onlara zarar vermeme konusunda uyarılarda bulundu. Bridgend Konseyi topluluklar kabinesinden meclis üyesi John Spanswick, "Dışarıdayken bir yılanla karşılaşan herkes için en iyi tavsiye, onları yalnız bırakın ve rahatsız etmeyin" dedi.

Yerli halk ve turistler, zehirli engerek yılanının görüldüğüne dair raporların artmasının ardından Güney Galler kıyılarının bazı kısımlarındaki plajlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

"YILANLARI RAHATSIZ ETMEYİN"

İngiltere'de bulunan Bridgend Belediyesi, Porthcawl sahillerinde özellikle Rest Bay bölgesinde yılan görüntülerinde ani bir artış oldu. Bridgend Konseyi topluluklar kabinesinden meclis üyesi John Spanswick, "Dışarıdayken bir yılanla karşılaşan herkes için en iyi tavsiye, onları yalnız bırakın ve rahatsız etmeyin" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden tatilcilere hayati uyarı! İngiliz sahilleri zehirli engerek yılanlarıyla doldu taştı!

ÖLÜMCÜL BİR TÜR

Öte yandan, zehirli ve ölümcül olan yılan için İngiliz sahilinde tatil yapan kişiler uyarıldı.

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