İran\'da İsrail Saldırısında 9 General Hayatını Kaybetti

İRAN yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü bildirildi. Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu belirtildi.