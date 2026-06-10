İran'dan ABD'ye Saldırı Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Saldırı Tepkisi

İran\'dan ABD\'ye Saldırı Tepkisi
10.06.2026 10:48
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İran, ABD'nin helikopter saldırılarını uluslararası hukuku ihlal olarak değerlendirdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına ve devletlerin birbirine karşı güç kullanmasını yasaklayan temel uluslararası hukuk ilkesine aykırı olduğu belirtildi. İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Ülkenin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırıların kaynağı olduğu aktarılan bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına karşılık verildi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile saldırıların sorumlularının hesap vermesini sağlama konusunda görevlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Saldırı Tepkisi - Son Dakika

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