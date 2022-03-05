İran'dan dikkat çeken paylaşım! İHA ve füze üslerinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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İran'dan dikkat çeken paylaşım! İHA ve füze üslerinin görüntülerini paylaştı

05.03.2022 16:31

Tüm dünyanın gözü 10 gündür devam eden Ukrayna-Rusya savaşındayken İran İHA ve füze üslerinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Tüm dünyanın gözü 10 gündür devam eden Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle bölgeye çevrilmiş durumda. Saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı.

FÜZE VE İHA ÜSLERİNİ TÖRENLE AÇTILAR

Bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edildiği bugünlerde İran'dan ilginç bir hamle geldi. İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yüksek dağların kalbinde" inşa edilen füze ve İHA üsleri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle açıldı. Söz konusu üslerin, "gelişmiş donanıma sahip karadan karaya füze sistemlerinin yanı sıra düşman radar ve savunma ağlarını etkisiz hale getirebilen saldırı İHA'larını barındırdığı" aktarıldı.

"HER TÜRLÜ DÜŞMAN HEDEFİNİ VURABİLİRİZ"

Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Şu anda bu üsten 60 insansız hava aracı kaldırabiliriz. İnsansız hava araçlarımız uzun menzile sahip olduğu için her türlü düşman hedefini vurabiliriz." dedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Görüntülerde, çok sayıda füze ve çeşitli boyutlardaki İHA'nın yer altında geniş tüneller şeklinde inşa edilmiş üslerde konuşlanmış olduğu görüldü. Üslerde bulunan kamikaze İHA'ların belirlenen hedefleri vurduğuna dair görüntülere de haberde yer verildi.

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İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, İran, Füze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İran'dan dikkat çeken paylaşım! İHA ve füze üslerinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan dikkat çeken paylaşım! İHA ve füze üslerinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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