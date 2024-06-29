İran, İsrail'e karşı savaş tehdidinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran, İsrail'e karşı savaş tehdidinde bulundu

İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonu, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı tam ölçekli bir askeri saldırıya girişmesi durumunda yıkıcı bir savaşın başlayacağı uyarısında bulundu. İran BM Misyonu, İsrail'in Hizbullah'a karşı bir savaş başlatması durumunda tüm seçeneklerin, tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere, masada olduğunu bildirdi.

29.06.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonu, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı "tam ölçekli bir askeri saldırıya" girişmesi durumunda "yıkıcı bir savaşın başlayacağı" uyarısında bulundu.

İran'ın mesajı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, birkaç Hizbullah mevzisini vurmasının ardından geldi. İran BM Misyonu, dün X hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Hizbullah'a karşı bir savaş başlatması durumunda "tüm seçeneklerin, tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere, masada olduğunu" bildirdi. İran BM misyonunun yayınladığı mesajın tamamı şöyle:

"İran, Siyonist rejimin Lübnan'a saldırma niyetine dair propagandasını, psikolojik savaş olarak görse de, eğer Siyonist rejim tam ölçekli bir askeri saldırıya girişirse, bunu yıkıcı bir savaş takip edecektir. İran için, direniş cephelerinin savaşa tam katılımı da dahil olmak üzere, tüm seçenekler masadadır."

Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlikler tırmanırken taraflar karşılıklı savaş tehdidi içeren açıklamalarında da bulunuyor. Hizbullah ve İsrail arasındaki olası bir savaşın Orta Doğu'ya yayılmasından endişe ediliyor.

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, Lübnan, İsrail, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, İsrail'e karşı savaş tehdidinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail'e karşı savaş tehdidinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement