İran, İsrail'e karşı savaş tehdidinde bulundu

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(ANKARA) - İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonu, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı "tam ölçekli bir askeri saldırıya" girişmesi durumunda "yıkıcı bir savaşın başlayacağı" uyarısında bulundu.

İran'ın mesajı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, birkaç Hizbullah mevzisini vurmasının ardından geldi. İran BM Misyonu, dün X hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Hizbullah'a karşı bir savaş başlatması durumunda "tüm seçeneklerin, tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere, masada olduğunu" bildirdi. İran BM misyonunun yayınladığı mesajın tamamı şöyle:

"İran, Siyonist rejimin Lübnan'a saldırma niyetine dair propagandasını, psikolojik savaş olarak görse de, eğer Siyonist rejim tam ölçekli bir askeri saldırıya girişirse, bunu yıkıcı bir savaş takip edecektir. İran için, direniş cephelerinin savaşa tam katılımı da dahil olmak üzere, tüm seçenekler masadadır."

Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlikler tırmanırken taraflar karşılıklı savaş tehdidi içeren açıklamalarında da bulunuyor. Hizbullah ve İsrail arasındaki olası bir savaşın Orta Doğu'ya yayılmasından endişe ediliyor.