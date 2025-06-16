İran-İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Dünya

İran-İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İran-İsrail Saldırıları Devam Ediyor
16.06.2025 06:29
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İran, İsrail’e füzelerle saldırırken, İsrail de Tahran'a hava saldırıları düzenliyor.

İSRAİL ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran'ın fırlattığı füzeler enerji santralleri ve yerleşim yerlerine isabet ettiği ölü ve yaralıların olduğu açıklanırken, İsrail'in ise başkent Tahran'da füze üreten tesislere ve fırlatma rampalarına hava saldırıları düzenlendiği öğrenildi.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, 4'üncü gecesinde devam ediyor. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın gece saatlerinde açıkladığı verilere göre, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde yerleşim yeri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği açıklandı. İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Enkaz altından çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdiğini belirtti.

HAYFA'DA ENERJİ SANTRALİNE SALDIRI

İran'dan fırlatılan balistik füzeler Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin olduğu öğrenilen bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşanırken, büyük çapta yangının çıktığı görüldü.

TEL AVİV'E BİNALARA FÜZE İSABET ETTİ

İran tarafından yapılan saldırılarda Tel Aviv kentinde birçok noktada patlamalar yaşandı. Kentte birçok bina hasar gördü, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İSRAİL'DEN İRAN'A HAVA SALDIRILARI

İsrail Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'da karadan karaya füze üreten tesislere, radar üslerine ve füze fırlatma rampalarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran-İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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