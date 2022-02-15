İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır

Hakkında soruşturma açılınca istifasını verip intihar etti! Arkasında bir de not bıraktı

Gözü dönmüş sapık, kadın çalışanın arkasına geçip kendini böyle tatmin etti

"Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden reddettiler? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ilk kez konuştu

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile yaşanan krizin, Rusya'nın güvenlik kaygıları çerçevesinde ele aldığı sorunlardan sadece biri olduğu belirtildi.

ABD: PUTİN NİHAİ BİR KARAR VERDİ DEMİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda" dedi.

FRANSA: UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİM ACİL ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLMELİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna-Rusya krizinde gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi. Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.

MOSKOVA'NIN ASKERİ YIĞINAĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Rusya ile Ukrayna arasında 2013-2014 yıllarında başlayan kriz, bugün savaşın eşiğine kadar gelmiş durumda. Moskova Ukrayna'nın doğu sınırına yığınağı her geçen gün artırırken, bir taraftan da savaş çıkmasın diye diplomasi trafiği de hızlandı.

KIEV'İN NATO ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYORLAR

2014'te Kırım'ı ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki küçük özerk yönetim kurulmasına arka çıkan Moskova yönetimi, Kiev'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor ve bunu savaş sebebi sayacağını belirtiyor.

PUTİN ELLERİNDEKİ NÜKLEER SİLAHLARA VURGU YAPMIŞTI

Putin geçtiğimiz günlerde Macron ile yaptığı basın toplantısında, olası bir savaşın kazanacağı olmayacağını belirterek, ellerindeki nükleer silahlara vurgu yapmıştı.