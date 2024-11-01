İspanya\'da Sel Felaketi: 205 Ölü

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İSPANYA'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valencia'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. İspanya acil durum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 205'e yükseldiği ifade edildi. Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), Valencia dahil 4 bölge için yağış konusunda uyarıda bulundu. Selden en çok etkilenen Valencia'da 1 yıllık yağışın yalnızca 8 saatte yağdığı belirtildi.