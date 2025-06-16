İsrail, 3 Aktivisti Ürdün\'e Sınır Dışı Etti

İSRAİL'in İran'a başlattığı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle gözaltında tutulan 'Madleen' gemisindeki son 3 insan hakları aktivisti, Ürdün'e sınır dışı edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 3 aktivistin kara yoluyla Ürdün'e sınır dışı edildiği belirtildi. 'Madleen' gemisindeki son 3 insan hakları aktivistlerinin isimlerinin Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olduğu kaydedildi.