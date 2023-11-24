İsrail askerleri Filistinli bir babayı plastik mermiyle başından vurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da evinin önünde sokakta küçük kızıyla bekleyen bir Filistinliyi güpegündüz plastik mermiyle başından vurarak yaraladı.

Olay, dün Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Habla beldesinde meydana geldi.

Sosyal medyada yayılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, gündüz saatlerinde, baba ve kızın bulunduğu sokakta, diğer Filistinli sivillerin, bisiklete binen çocukların ve sivil araçların geçtiği görülürken, olağanüstü bir durum gözlenmiyordu.

O anlarda, bir anda başından hedef alınan Filistinli adam yere yığıldı.

Vurulan adamın küçük kızının korku içinde paniğe kapıldığı görülürken, çevredeki Filistinliler yerdeki adama müdahale etmek üzere başında toplandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, olay, İsrail güçlerinin Habla beldesinde askeri operasyon düzenleyerek Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediği sırada meydana geldi.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin plastik mermi ile başından yaraladığı adamın Kalkilya kentindeki Derviş Nazzal Hastanesi'ne kaldırıldığını ve orta derecede yaralı olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olaya tepki yağarken, İsrail güçlerinin hiçbir tehdit arz etmeyen silahsız sivil Filistinlileri soğukkanlılıkla hedef aldığı yorumları yapıldı.