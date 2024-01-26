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İsrail askerleri Gazze'de insani yardım toplanan gruba ateş açtı: En az 20 ölü - Son Dakika
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İsrail askerleri Gazze'de insani yardım toplanan gruba ateş açtı: En az 20 ölü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nde insani yardım toplantısı düzenleyen bir grup Filistinliye saldırdığını açıkladı. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Saldırının Gazze Şehri'nin güney kenarındaki bir kavşakta gerçekleştiği ve kalabalığın gıda dağıtımı için toplandığı belirtildi. İsrail ordusu, olayı incelediğini söyledi. BM Mülteciler Ajansı UNRWA ve BM Dünya Gıda Programı ise olaya karışmadıklarını ifade etti.

26.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:38
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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nde insani yardım için toplanan bir grup Filistinlinin üzerine ateş açtığını söyledi; olayda en az 20 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, olayı incelediklerini söyledi. Tanıklar ve sağlık yetkilileri, saldırının Gazze Şehri'nin güney kenarındaki bir kavşakta gerçekleştiğini, burada kalabalığın gıda dağıtımı için toplandığını belirtti.

Çevrimiçi olarak yayınlanan ve kavşak yakınındaki ana yol üzerinde çekildiği doğrulanan görüntülerde, yüzlerce kişinin arka planda kurşunlardan kaçtığı görülüyor. Yaralı Filistinlileri taşıyan erkekler, at ve eşek arabalarına yaralıları yükleyerek hızla kaçtıkları görülüyor.

Filistin mültecilere yardım eden BM Mülteciler Ajansı UNRWA ve BM Dünya Gıda Programı her ikisi de olaya karışmadıklarını belirtti.

İsrail askerleri Gazze\'de insani yardım toplanan gruba ateş açtı: En az 20 ölü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze'de insani yardım toplanan gruba ateş açtı: En az 20 ölü - Son Dakika
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