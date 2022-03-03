İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan - Son Dakika
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İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan

03.03.2022 23:11
İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Ukrayna'da "şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğunu yazdı. Ayrıca, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." ifadesi yer aldı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, 8. gününde de devam ediyor. Bir yandan çatışmalarda ve bombardımanlarda sivil kayıplar da yaşanırken bir yandan da başta Batı ülkelerinden olmak üzere arka arkaya yaptırımlar geliyor. Türkiye ise Rusya'yı kınamakla birlikte tarafsızlığını sürdürerek diyalog çağrısında bulunuyor.

ERDOĞAN: İKİ TARAFTAN DA VAZGEÇEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında "'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN'IN STRATEJİSİ İKİ TARAFTAN DA TAKDİR TOPLUYOR"

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Ukrayna'da "şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğunu yazdı. Yazıda Erdoğan'ın uyguladığı denge stratejisinin hem Batı ülkelerinden hem de Rusya'da takdir gördüğü belirtildi.

"TÜRKİYE, KOALİSYON İÇİN ÖNEMLİ"

Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." denildi.

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