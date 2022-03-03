Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, 8. gününde de devam ediyor. Bir yandan çatışmalarda ve bombardımanlarda sivil kayıplar da yaşanırken bir yandan da başta Batı ülkelerinden olmak üzere arka arkaya yaptırımlar geliyor. Türkiye ise Rusya'yı kınamakla birlikte tarafsızlığını sürdürerek diyalog çağrısında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında "'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail basınından Haaretz gazetesi, Ukrayna'da "şimdiye kadarki en büyük kazananın Erdoğan" olduğunu yazdı. Yazıda Erdoğan'ın uyguladığı denge stratejisinin hem Batı ülkelerinden hem de Rusya'da takdir gördüğü belirtildi.
Yazıda, "Erdoğan'ın Kiev'e ziyareti bir dayanışma göstergesiydi. Rusya ile çalışma ilişkisini sürdürürken, Ukrayna halkının yanında kararlı duruşu stratejik olarak dengeledi. Türkiye, Rusya ile muhatap olarak koalisyon için önemli." denildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan - Son Dakika