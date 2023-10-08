İsrail'e yapılan saldırı nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi - Son Dakika

İsrail'e yapılan saldırı nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

İsrail\'e yapılan saldırı nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi
Son Güncelleme: 08.10.2023 21:03

Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırının ardından İsrail'e yapılacak birçok uçak seferi iptal edildi. Ben Gurion Havalimanı'nda ise yurt dışından girişlerdeki pasaport kısmında sadece bir memurun çalıştığı görüldü. İptal edilen uçuşlar nedeniyle birçok kişi saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırının ardından yurt dışından İsrail'e yapılacak birçok uçak seferi iptal edildi.

İsrail'in tek uluslararası havalimanı olan Ben Gurion'un yurt dışından girişlerdeki pasaport kısmında sadece bir memurun çalıştığı görüldü.

Normal zamanlarda yüzlerce kişinin ülkeye giriş yapabilmek için pasaport sırasında beklediği noktada ancak birkaç kişi AA objektiflerine yansıdı.

İsrail'den çıkışta yoğunluk yaşanıyor

Ben Gurion Havalimanı'nın yurt dışına çıkış kısmında ise yoğunluk yaşanıyor.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle birçok kişi saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalıyor.

Havaalanında AA muhabirine konuşan Michal Paprota, Polonya'dan bir grup turistle İsrail'e geldiklerini ve dün dönüş uçaklarının olduğunu söyledi.

Uçuşlarının iptal olması nedeniyle havaalanında beklemek zorunda kaldıklarını belirten Paparto, "Grubumuzda kadınlar ve çocuklar da var. Yaşananlardan dolayı insanlar endişeli. Uçağımız iptal olduğu için Polonyalı yetkililerle irtibata geçtik ve bugün için bize bir uçak sağladılar. Birazdan ülkemize dönmek için uçağa geçmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Seyahat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'e yapılan saldırı nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi - Son Dakika


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