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İsrail, Gazze'deki yaralıları üçüncü ülkelerin gemileriyle nakletmeyi düşünüyor - Son Dakika

İsrail, Gazze'deki yaralıları üçüncü ülkelerin gemileriyle nakletmeyi düşünüyor

Son Güncelleme: 01.11.2023 01:17

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'ne düzenlenen bombardımanda yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine veya denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi. Hanegbi, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri Hamas ve İslami Cihad merkezi olarak gördüğünü belirtti ve Filistinli yaralıların başka ülkelerin gemileriyle nakledilmesinin düşünüldüğünü ifade etti. Ayrıca Hanegbi, İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına karşılık vereceklerini ve ABD'nin desteğiyle terörle mücadele harekatını sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.

YARALILARIN NAKLİ GÜNDEMDE

Hanegbi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar hakkında konuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri "Hamas ve İslami Cihad" merkezi olarak gördüğünü, bu nedenle destek almamalarını sağlayacaklarını söyleyen Hanegbi, Filistinli yaralıların Mısır'daki hastanelere veya Gazze Şeridi açıklarına demirleyecek farklı ülkelerden gemilere nakledilebileceğini ifade etti.

HUSİLERE TAVİZ YOK

Hanegbi, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları konusunda ise "taviz verilemeyeceğini" belirterek "saldırılarına devam etmeleri halinde düşmanlarına karşılıklarını kamuoyu önünde paylaşmayacaklarını" savundu.

"ABD'NİN YANIMIZDA YER ALMASI DEVASA BİR KATKI"

İsrail'in ABD'den aldığı desteğe dikkati çeken Hanegbi, şöyle devam etti: "Siyasi alanda ABD'nin İsrail'in yanında yer alması devasa bir katkı. Bir ay boyunca ve gelecek süreçte eşi görülmemiş güçte bir terörle mücadele harekatı düzenlememizi sağlıyor."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yerinden edilen 1,4 milyon kişiden on binlercesi için sığınma merkezlerine dönüşmüş hastanelerin tahliye edilmemesi halinde ordunun hedefi olabileceği tehdidini yöneltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'deki yaralıları üçüncü ülkelerin gemileriyle nakletmeyi düşünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki yaralıları üçüncü ülkelerin gemileriyle nakletmeyi düşünüyor - Son Dakika
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