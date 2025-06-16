İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

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İsrail\'in İran\'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
16.06.2025 18:06
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İsrail\'in İran\'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
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İsrail'in ''Yükselen Aslan'' operasyonu kapsamında İran'a yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırılarda 14 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti, Natanz Tesisi kısmen yok edildi. Ancak yerin derinliklerine inşa edilen Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi hala ayakta... Uzmanlar bu tesisi vurmanın sadece ABD'nin elindeki özel bombalarla mümkün olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in geçtiğimiz cuma günü başlattığı geniş çaplı hava saldırıları, İran'ın nükleer programını hedef alarak bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. "Yükselen Aslan" kod adlı operasyon kapsamında İran'ın hava savunma sistemleri ciddi şekilde zayıflarken, çok sayıda kritik tesise yönelik saldırılar düzenlendi. Yerel kaynaklara göre en az 14 nükleer bilim insanı bu saldırılarda hayatını kaybetti.

FORDO HALA DİMDİK AYAKTA

İsrail'in özellikle nükleer programla bağlantılı merkezleri hedef aldığı belirtilirken, Natanz'daki bazı tesislerin kısmen yok edildiği bildirildi. Ancak İran'ın en çok tartışılan ve stratejik öneme sahip nükleer tesisi olan Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi halen ayakta...

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

"ONU YOK ETMEDEN OPERASYON TAMAMLANMIŞ SAYILMAZ"

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, yaptığı açıklamada "Tüm operasyon, Fordo'nun ortadan kaldırılmasıyla tamamlanmış olacak" diyerek İsrail'in hedefini açıkça ortaya koydu. Tahran'ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde, Kum kentine yakın dağlık bir bölgede bulunan Fordo, yerin onlarca metre altına inşa edilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş hava savunma sistemleriyle korunan bu tesis, hem İran'ın nükleer teknolojideki kararlılığının hem de sembolik gücünün simgesi olarak görülüyor. İran kaynakları tesise yönelik bir saldırı girişimini doğrularken, Fordo'nun ciddi bir zarar görmediği ifade edildi.

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

ABD DESTEĞİ OLMADAN YOK EDİLEMEZ

Amerikalı Orta Doğu Uzmanı Brett McGurk, Fordo'nun İran'ın silah sınıfı nükleer materyal üretiminin merkezi olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre, İsrail'in elindeki silah sistemleri bu derece derin ve korunaklı bir tesisi imha etmek için yeterli değil. Bu tür tesisleri yok edebilecek yegâne mühimmat ise ABD envanterinde yer alan ve yalnızca B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınabilen GBU-57A/B Dev Nüfuz Edici Bombalar. Sadece hava saldırıları değil, siber saldırılar ya da içerden sabotaj gibi yöntemler de masada. 2010 yılında Stuxnet virüsüyle düzenlenen saldırı ve 2021'de Mossad'ın Natanz'daki patlamadaki rolü bu olasılığı güçlendiriyor. Ancak analistlere göre, İran'ın son dönemdeki alarm durumu bu tür girişimleri daha riskli hâle getiriyor.

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

YENİ HEDEF KAZMA DAĞI MI?

Fordo'nun vurulması dahi İran'ın nükleer kapasitesini tamamen durdurmaya yetmeyebilir. Natanz'ın güneyinde, Kuh-e Kolang Gaz La bölgesinde, kamuoyunda "Kazma Dağı" olarak bilinen yerde yeni bir yeraltı nükleer tesisinin inşa edildiği belirtiliyor. Bu yeni tesisin daha derin ve daha korunaklı olacağı iddiaları İsrail'in önünde uzun ve zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor.

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Son Dakika Dünya İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Semiha Ovalı:
    Siyonizm eninde sonunda yok olacak 20 1 Yanıtla
  • Muharrem Tura:
    Yavaş yavaş sıra bize geliyor çevremizi boşalttılar gibi az kaldı bakalım bu millet o zaman ne yapabilecek. ???? 4 0 Yanıtla
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